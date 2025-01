Ghost Gaming kehrt nach sechsjähriger Pause in den Counter-Strike-Esports zurück

HQ

Es ist schon eine ganze Weile her, dass Ghost Gaming an kompetitiven Counter-Strike teilgenommen hat, aber die Organisation schüttelt den Rost ab, indem sie offiziell in die Counter-Strike 2 eSports-Welt einsteigt.

Dies geschieht durch einen Kader, der ausschließlich aus weiblichen Profis besteht, aber es muss noch bestätigt werden, ob dieses Team in der FrauenklasseESL Impact oder stattdessen in der von Männern dominierten Hauptszene antreten wird.

In jedem Fall sieht die vollständige Ghost Gaming CS2-Liste wie folgt aus:



Emmalee "EMUHLEET" Garrido



Lange "PiggyKiki" Kiki



Tilde "7licious" Byström



Elena "Ellie" Garland



Mira "Mira" Luna



Mit David "Xp3" Garrido als Trainer der Mannschaft



Angesichts der Ungewissheit über die Wettbewerbsposition des Kaders bleibt unklar, wo wir Ghost Gaming zuerst in Aktion sehen werden.