Die Play-In- und Playoff-Brackets für den Esports World Cup Counter-Strike 2 stehen fest

Nach einem Tag voller Action drohen bereits acht Mannschaften ausCounter-Strike 2 Esports World Cup dem Turnier auszuscheiden. Die Opening Stage ist vorbei, und mit sieben Spielen in den Büchern haben bereits sieben Teams Plätze in der Playoffs gelandet, während acht Teams ins Stocken geraten sind und in die Play-Ins gesunken sind, wo sie alle um den einzigen verbleibenden Playoffs -Platz kämpfen werden.

Vor diesem Hintergrund haben wir jetzt die bestätigten Klammern sowohl für Play-In als auch für Playoffs. Das Play-Ins findet heute statt, und ihr könnt die acht teilnehmenden Teams unten sehen und sehen, wie ihr Weg zum letzten Playoffs -Platz festgelegt wurde.

Die Playoffs beginnt morgen und die acht Finalteams kämpfen um einen Platz im großen Finale, das am Sonntag ausgetragen wird. Die Teams werden hier sein wollen, denn wenn sie gewinnen, erhalten sie 400.000 US-Dollar sowie eine Reihe von Club Points, um ihrer Organisation in der Club Championship zu helfen.