Esports World Cup:PUBG Mobile Das große Finale des World Cups steht fest

HQ

Die Survival Stage für die PUBG Mobile World Cup am Esports World Cup wurde abgeschlossen. Acht der 24 teilnehmenden Teams sind ausgeschieden und nach Hause geschickt worden, was bedeutet, dass die Kader des großen Finales feststehen und bereit für ein paar arbeitsreiche Tage sind, an denen danach ein Sieger ermittelt wird.

Für diejenigen, die sich fragen, wer ausgeschieden ist, sind die acht ausgeschiedenen Mannschaften wie folgt:



Wut beeinflussen



R8 Esports



Vision des Teams



Intensives Spiel



Alpha7 Esports



Team AxTMG



Kinotrope



Team Gamax



Was die Frage betrifft, wer übrig bleibt... Die 16 verbleibenden Teams werden zwischen dem 1. und 3. August in einer Reihe von Spielen gegeneinander antreten, wobei satte 18 Spiele ausgetragen werden sollen. Der Sieger ist das Team, das mit den meisten gesammelten Punkten als Sieger hervorgeht, wobei Punkte für eine Vielzahl von Aktionen im Spiel verdient werden, einschließlich der Platzierung am Ende jedes Spiels und der Gesamtzahl der Kills. Die 16 Kader für das große Finale setzen sich wie folgt zusammen:



4Gedeiht im E-Sport



Alpha-Spiele



Alter Ego Ares



DRX



eArena



Fire Flux Esports



Horaa Esports



IDA Esports



NS RedForce



POWR eSports



Regnum Carya



Team Falken



Team-Geheimnis



ThunderTalk Spiele



Weibo-Spiele



Yangon Galacticos



Wer wird Ihrer Meinung nach die Nase vorn haben?