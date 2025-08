Esports World Cup: Yangon Galacticos gekrönt PUBG Mobile World Cup Champions

HQ

Vor kurzem, nach ein paar Wochen der Aktion, endete die PUBG Mobile World Cup am Esports World Cup. Das Turnier, an dem 24 Teams teilnahmen, endete am Wochenende, bei dem ein Sieger gekürt und der Preispool von 3 Millionen US-Dollar verteilt wurde.

Nach einem hektischen und langen Finale setzte sich Yangon Galacticos gegen Weibo Gaming und Alpha Gaming durch. Am Ende schaffte es das Team, in den 18 Spielen 157 Punkte zu erzielen, was ausreichte, um vor Weibo mit 142 und Alpha mit 141 zu landen.

Dieses Ergebnis bedeutet, dass Yangon Galacticos mit einem Preisgeld von 547.000 $ nach Hause geht, plus einer Trophäe und 1.000 Club Points, die der Organisation helfen werden, sich eine starke Position in der Club Championship zu sichern.

Mit diesem Großereignis in den Büchern ist unklar, was das nächste Ereignis für den südostasiatischen Klub sein wird.