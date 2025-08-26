Esports World Cup: Xiao Hai als Sieger gekürt Street Fighter 6

HQ

Am vergangenen Wochenende fanden die letzten drei Turniere im Esports World Cup im Jahr 2025 statt. Eines dieser Events war die Street Fighter 6 -Serie, bei der 48 der besten Spieler der Welt gegeneinander antraten, um sich einen Teil des Preispools von 1 Million US-Dollar zu sichern.

Nach einer zermürbenden Wendung der Ereignisse setzte sich der chinesische Star Zeng "Xiao Hai" Zhuojun durch, nachdem er Derek "Blaz" Blaz im großen Finale nach einer spannenden Spielrunde besiegt hatte, die mit 5:4 zu Gunsten von Xiao Hai endete.

Letztendlich erwies sich Xiao Hais Beherrschung von Mai als Eintrittskarte zum Sieg, nachdem Blaz seine Bemühungen als M. Bison mit einer dominanten Leistung als Ryu zunichte machte, die Blaz in eine 3:0-Führung brachte. Allerdings war Xiao Hais Mai zu viel für Blaz, selbst nach einem Wechsel zu Ken, da der chinesische Star fast nie eine Karte fallen ließ, bis er seine fünfte und letzte Runde gewann.

Mit diesem Ergebnis ging Xiao Hai mit einem Preisgeld von 250.000 US-Dollar nach Hause und erhielt zusätzlich zu einer direkten Einladung zum Capcom Cup 12, das im März 2026 stattfinden wird.