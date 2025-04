Der Esports World Cup bietet einen rekordverdächtigen Gesamtpreispool von $70+ Millionen

HQ

Wir haben gespannt auf Neuigkeiten über den Gesamtpreispool für den diesjährigen Esports World Cup gewartet und ob er die Erwartungen übertreffen wird, indem er den massiven Preispool von $60+ Millionen des letzten Jahres übertrifft. Wir haben jetzt feste Informationen an dieser Front und die wichtigste Neuigkeit ist, dass das Festival 2025 einen rekordverdächtigen Geldpreis bieten wird.

Insgesamt wird uns gesagt, dass das Jahr 2025 Esports World Cup einen Gesamtpreispool von über 70 Millionen US-Dollar bieten wird. Die genaue Zahl ist nicht angegeben, aber wir wissen ein wenig darüber, wie sie verteilt wird.

27 Millionen US-Dollar werden an die 16 besten Klubs der Club Championship vergeben, wobei der Sieger 7 Millionen US-Dollar davon mit nach Hause nimmt. Der Rest des Preispools wird den jeweiligen Turnieren zugeteilt, wobei über $38 Millionen ausgelobt werden, plus $450.000 für jede MVP-Auszeichnung pro Turnier und über $5 Millionen für die Road to EWC Qualifikations-Events reserviert.

Ralf Reichert, CEO der Esports World Cup Foundation, erklärte: "Der rekordverdächtige Preispool von 70+ Millionen US-Dollar, zusammen mit unserem Engagement für das Club-Partnerprogramm und unseren mehrjährigen Publisher-Verträgen, ist ein Privileg, unser Ziel bekannt zu geben und zu bestätigen, die Branche zu verbessern, indem wir Spielern, Clubs, Publishern und allen anderen Interessengruppen die Stabilität geben, die sie benötigen, um in den zukünftigen Erfolg zu investieren. Mehr als 70 Millionen US-Dollar sind zwar eine unglaubliche, lebensverändernde Summe, aber sie ist immer auf eine langfristige Vision ausgerichtet und nicht auf kurzfristige Auswirkungen. Es geht nicht nur darum, mehr Geld auf dem Spiel zu haben, sondern darum, Chancen für alle auf jeder Ebene des Ökosystems zu schaffen und die Branche für kommende Generationen zu stärken."

Der EBR beginnt am 7. Juli und läuft bis zum 24. August. Insgesamt werden in über 20 Spielen individuelle Turniere ausgetragen, an denen auch mindestens 40 der größten E-Sport-Organisationen teilnehmen werden.