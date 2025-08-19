Esports World Cup: Weibo Gaming zum Teamfight Tactics Champion gekrönt

HQ

Das vergangene Wochenende war das vorletzte Wochenende im Esports World Cup, und um diesen Anlass zu feiern, gab es eine Liste von Finals, die abgehalten und veranstaltet wurden. Ein solches Beispiel war das Teamfight Tactics Event, bei dem ein Champion aus den 16 teilnehmenden Mannschaften gekrönt wurde.

Nach einem chaotischen und anspruchsvollen Playoff-Turnier waren die Chinesen Weibo Gaming, die sowohl EVOS als auch AEGIS auf ihrem Weg ins große Finale, wo sie auf Virtus.pro trafen, die Nase vorn und schließlich die Serie mit 3:1 gewannen.

Dieses Ergebnis führte dazu, dass Weibo Gaming die Trophäe in die Höhe stemmte und mit einem Preisgeld von 150.000 US-Dollar nach Hause ging, zusätzlich zu 1.000 Club Points für die Organisation, die sie in der Club Championship verwenden kann, wo sie derzeit den achten Platz belegt.