Esports World Cup: Vier Teams stehen fürRainbow Six: Siege X die Playoffs fest

Das Rainbow Six: Siege X -Event an der Esports World Cup schreitet in einem halsbrecherischen Tempo voran. Obwohl sie erst gestern begonnen haben, sind bereits vier Teams ausgeschieden, während vier weitere bereits ihre Playoff-Plätze erreicht haben. Heute werden vier weitere ausgeschieden und vier weitere für die Playoffs bestätigt, die feststehen. Aber wer hat sich bereits einen Platz gesichert und wer ist in ein Flugzeug gestiegen, das Riad verlässt?

Zu den vier Teams, die in die Playoffs eingezogen sind, gehören Shopify Rebellion, Virtus.pro, Team Secret und Ninjas in Pyjamas, die jeweils ihre jeweiligen Gruppenphasen gewonnen haben.

Zu den vier ausgeschiedenen Teams, Mannschaften, die ihre ersten beiden Spiele bei diesem Turnier verloren haben, gehört ein sehr überraschender Kader, da Team Falcons (bestehend aus den gleichen Spielern des EWC-Siegers von 2024 Team BDS ) ausgeschieden ist. Ja, Team Falcons ist neben Gen.G Esports, FearX und Enterprise Esports die ersten Teams, die das Event verlassen.

Die letzte Runde der Gruppenspiele findet heute statt, bevor die Playoff-Runde von Donnerstag bis Samstag (7. bis 9. August) stattfindet, in der schließlich ein Gewinner ermittelt wird und der Preispool von 2 Millionen US-Dollar vergeben wird.