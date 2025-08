Esports World Cup: Vier Teams stehen für die Playoffs der OWCS Midseason Championship fest

HQ

Die Playoff-Runde ist für die Overwatch Champions Series Midseason Championship am Esports World Cup bereits fast festgelegt. Das Event, das noch andauert und an diesem Wochenende endet, hat bereits vier der acht Playoff-Kader feststehen, die restlichen vier werden heute entschieden.

So wie es aussieht, haben Crazy Raccoon, Al Qadsiah, T1 und Team Falcons alle ihre Tickets für die Playoffs gelöst, nachdem sie in ihren jeweiligen Gruppen bisher ungeschlagen geblieben sind. Tatsächlich ist es sehr wahrscheinlich, dass jedes Team als Gruppensieger angesehen wird, denn selbst wenn es sein letztes Spiel verliert, sind seine Siegesrate und seine Kartensiege so weit vorne, dass die nächsten Gegner wahrscheinlich nicht aufholen werden.

Die anderen vier Plätze werden an die Mannschaften vergeben, die in jeder der vier Gruppen den zweiten Platz belegen, wobei dieser Platz noch meist zu vergeben ist. Bisher ist noch kein Team in der Gruppenphase ausgeschieden, was bedeutet, dass wir heute einfach dran bleiben müssen, um zu sehen, wer sich die letzten Playoff-Plätze schnappt.