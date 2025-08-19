Esports World Cup: Twisted Minds hält Gen.G Esports zurück und stemmt PUBG: Battlegrounds Trophäe in die Höhe

HQ

Bei den Esports World Cup am vergangenen Wochenende war eines der größten Turniere, das vorgestellt wurde, das PUBG: Battlegrounds Event, bei dem viele der besten Teams aus der ganzen Welt anwesend waren und versuchten, sich einen Teil des Preispools von 2 Millionen US-Dollar zu sichern.

Nach einer arbeitsreichen Grand-Finals-Serie war das Team, das sich durchsetzte, am Ende Twisted Minds, eine Mannschaft, die es schaffte, insgesamt 93 Punkte zu erzielen, was sie sicher vor die aufstrebende Gen. G Esports auf dem zweiten Platz mit 86 Punkten auf dem Konto brachte.

Dieses Ergebnis bedeutete auch, dass Twisted Minds Riad mit einem Preisgeld von 661.000 US-Dollar verließ, plus einer Schiffsladung von PGS Points, die in der breiteren PGC-Saison verwendet werden soll, wo es derzeit auf dem sechsten Platz liegt, und Club Points, um es auch in der Club Championship zu verwenden, wo es derzeit auf dem vierten Platz liegt.