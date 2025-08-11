Esports World Cup: Team Secret krönt Rainbow Six: Siege X Champion

HQ

Während Sie wahrscheinlich darauf gesetzt hätten, dass eine etablierte und erfahrene Veteranenorganisation die Rainbow Six: Siege X Trophäe bei der Esports World Cup gewinnt, war dies letztendlich nicht der Fall.

Das Turnier ging am Wochenende zu Ende und es wurde ein neuer Champion gekrönt. Team Secret stellte sich der Herausforderung und besiegte G2 Esports im großen Finale und sicherte sich die Trophäe und ein Preisgeld von 750.000 US-Dollar.

Dies ist ein großer Moment für die Organisation, da es die erste große Trophäe ist, die Team Secret in Rainbow Six eSports gewonnen hat. Es macht das Team nun auch zu einem Team, das man im Auge behalten sollte, wenn es in zukünftige Events geht, einschließlich der Six Invitational, bei der es Anfang des Jahres keine große Delle hinterlassen hat, als es das Premier-Turnier als eines der ersten K.-o.-Turniere abschloss.

Dieses Ergebnis sieht auch Team Secret als eine Organisation, die 1.000 Club Points erzielt, was für ihre Position in der übergreifenden Club Championship hilfreich sein wird.