Esports World Cup: Team Falcons verteidigt Titel bei der Club Championship

Alles in allem war das Club Championship von Team Liquid und Esports World Cup Team Vitality aus Riad wieder einmal eine ziemlich einseitige Angelegenheit von und. Nach Wochen intensiver Action mit über 20 verschiedenen Titeln ist das riesige jährliche Festival zu Ende gegangen und damit wurde erneut ein Club Champion gekrönt.

Oder besser gesagt, neu gekrönt... Nach der Veranstaltung 2024, bei der ausgerechnet Team Falcons, eine saudi-arabische Organisation, den Club Championship gewann, hat nun im Jahr 2025 dieselbe Organisation ihren Titel und ihre Trophäe verteidigt.

Insgesamt konnte sich Team Falcons satte 5.200 Punkte sichern, was deutlich vor Team Liquid auf dem zweiten Platz mit 4.200 und noch weiter vor Team Vitality auf dem dritten Platz mit 4.050 lag. Danach folgte Twisted Minds mit 3.200 Punkten auf dem vierten Platz, gleichauf mit Virtus.pro bei gleicher Punktzahl.

Die Frage ist nun, ob Team Falcons nach dem Esports World Cup 2026 ein Back-to-Back-to-Back-Club Championship sichern kann.