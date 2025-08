Esports World Cup: Team Falcons setzt sich bei der OWCS Midseason Championship durch

HQ

Anfang des Jahres verpasste Team Falcons eine Trophäe, als es an der letzten Hürde ausrutschte und von Crazy Raccoon im Overwatch Champions Series Champions Clash Event besiegt wurde. Am vergangenen Wochenende machte es nicht den gleichen Fehler, als es mit Al Qadsiah in der Midseason Championship bei der Esports World Cup kämpfte.

Ja, Team Falcons hat beim Festival in Riad eine weitere Trophäe in die Höhe gestreckt, diesmal für seine Bemühungen in Overwatch 2. Nach einem dominanten Finale, in dem es Al Qadsiah in überzeugender 4:0-Manier besiegte, hat Team Falcons die Trophäe, $400.000 Preisgeld und 1.000 Club Points für die Club Championship des Festivals mit nach Hause genommen,Team Falcons das derzeit mit 3.500 Punkten führt.

Als nächstes kehrt das Team für die letzten Teile der Saison nach Asien zurück, bevor im Spätherbst die Weltmeisterschaft ansteht.