Esports World Cup: So wurde das Counter-Strike 2 Bracket gesetzt

In der Regel bieten Counter-Strike 2 -Turniere Möglichkeiten, eine Einzelniederlage zu überstehen, indem sie entweder Gruppenformate oder Doppelausscheidungsformate anbieten. Dies wird bei den Esports World Cup an diesem Wochenende, dem letzten Wochenende, überhaupt nicht der Fall sein, da die verschiedenen anwesenden CS2 Teams eine Chance und nur eine Chance haben, weiter durch die Turniergruppe zu kommen.

Ja, diese Veranstaltung wird kein ausgefallenes Format haben. Es wird vier Action-Runden geben, in denen in jeder Runde die Hälfte der Teams ausscheidet. Das erste wird das Achtelfinale sein, in dem acht Teams weiterkommen und acht Teams nach Hause fahren, und danach werden die weiterkommenden Teams weiter halbiert, bis ein großes Finalduo für den 24. August bestätigt wird.

Da dies der Fall ist, könnt ihr unten den Bracket und die Setzliste der einzelnen Teams sehen. Der Bracket wurde auch so gestaltet, dass die Sieger des ersten und zweiten Spiels im Viertelfinale gegeneinander antreten und so weiter, was bedeutet, dass im großen Finale nur eines der besten acht Teams und eines der letzten acht Teams vertreten sein wird.



Team Vitality vs. Team Liquid



TYLOO vs. Astralis



Natus Vincere vs. 3DMax



GamerLegion vs. The MongolZ



Mouz vs. Virtus.pro



G2 Esports vs. Team Falcons



FaZe Clan vs. Aurora Gaming



Heroic vs. Team Spirit



Wer die verschiedenen Teams und Kader ausmacht, findet ihr unten unter all diesen Informationen.

Wer wird deiner Meinung nach die Nase vorn haben?