Esports World Cup sichert Lenovo und Aramco als Partner

Es ist fast an der Zeit, dass die Esports World Cup beginnt, wenn Teams und Organisationen aus der ganzen Welt nach Saudi-Arabien reisen, um in über 20 Turnieren gegeneinander anzutreten und ein Preisgeld von über 70 Millionen US-Dollar zu gewinnen. Es ist das größte E-Sport-Festival des Jahres, und da das der Fall ist, braucht es große Partner.

Jetzt wurde bestätigt, dass Lenovo als Hauptpartner am Festival teilnehmen wird, ein satter Deal, bei dem Trainingsräume und Turnierzonen mit der neuesten Lenovo Legion -Ausrüstung ausgestattet werden. Dies wird sich auch auf Fan-Aktivierungen und Social-Media-Kampagnen ausweiten, und es wird sogar dazu führen, dass das Lenovo Branding in EWC-Übertragungen erscheint.

Ansonsten schließt sich der Treibstofftitan Aramco als weiterer Partner dem Festival an, der sich stärker auf Motorsportveranstaltungen konzentriert. Dies wird auf dem ersten Deal des letzten Jahres aufbauen und sich nun über mehrere Jahre in die Zukunft erstrecken und sogar dazu führen, dass die SIM Arena in Aramco SIM Arena umbenannt werden. Dies wird sogar zur Gründung des Aramco Esports Championships führen, bei dem die Fahrer in zwei Saisons während der EWC gegeneinander antreten, um sich einen persönlichen Finalplatz bei der EWC gegen Ende zu sichern, wobei der Sieger dieses Turniers einen Platz in einem Fahrerentwicklungsprogramm erhält, das beim Aston Martin Esports HQ in Silverstone in Großbritannien stattfindet.