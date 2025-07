Esports World Cup: Nur noch vier Teams im Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational 2025

HQ

Wir haben euch bereits über die neuesten Entwicklungen in den League of Legends- und Dota 2-Turnieren von Esports World Cup berichtet, zwei großen Events, die morgen zu Ende gehen. Dies werden jedoch nicht die einzigen Turniere sein, die am 19. Juli zu Ende gehen, da die Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational 2025 am selben Tag enden.

Ja, E-Sport-Fans können sich auf einen mega-Samstag freuen, und wenn wir schon beim MLBB MWI sind, sind nur noch vier Teams in diesem Turnier am Leben und schießen auf die Trophäe. Gestern fand das Viertelfinale statt, in dem vier Mannschaften ausgeschieden sind, nämlich Natus Vincere PH, ONIC Pertiwi, Twisted Minds Orchid und FUT Esports. Was die vier noch am Leben gebliebenen Mannschaften betrifft, so sind die Halbfinals wie folgt angeordnet:



Gaimin Gladiators vs. Terror Queens



Team Liquid vs. Team Vitality



Die Sieger ziehen in das große Finale ein und die Verlierer spielen um den dritten Platz.