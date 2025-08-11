Esports World Cup: ManuBachoore von Team Liquid stemmt die Trophäe der EA Sports FC Pro 25 World Championship in die Höhe

HQ

Am vergangenen Wochenende ging beim Esports World Cup die EA Sports FC Pro 25 World Championship zu Ende, wobei dies das Event war, bei dem 32 der besten EA FC Spieler anwesend waren und darauf warteten, zum Sieger gekrönt zu werden.

Nach einer hektischen Action setzte sich ein Spieler durch, und das war Manuel "ManuBachoore" Bachoore von Team Liquid, der Brice "Brice" Masson von Team Vitality im Finale besiegte und die Trophäe und ein Preisgeld von 250.000 US-Dollar gewann.

Team Liquid erhielt ebenfalls 1.000 Club Points für die Bemühungen des niederländischen Spielers, was von ihrem zweiten niederländischen Konkurrenten, Levi "Levi de Weerd" de Weerd, unterstützt wurde, der Dritter wurde und sich weitere 500 Club Points sicherte. Dies war ein großes Ereignis für Team Liquid, der nun die Club Championship mit 4.200 Punkten anführt, 500 mehr als der Zweitplatzierte Team Falcons.