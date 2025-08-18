Esports World Cup: Karmine Corp stemmt die Rocket League Trophäe

HQ

Es war eine weitere arbeitsreiche Woche im Esports World Cup, denn in der vorletzten Woche des saudi-arabischen Festivals wurden vier große Finals ausgetragen. Eines davon war das Rocket League Event, bei dem ein Haufen der besten Teams aus der ganzen Welt zusammenkam, um in einem Event gegeneinander anzutreten, bei dem 1 Million Dollar auf dem Spiel standen.

Nach einem zermürbenden Turnier zerplatzten Karmine Corp schließlich die Träume von Geekay Esports, indem sie das Team im großen Finale besiegten und sich die Trophäe für sich sicherten. Wir sagen, die Träume zerplatzt, weil Geekay Esports seit dem zweiten Spiel des Turniers gegen das Ausscheiden kämpft, während Karmine Corp sein Schicksal etwa die Hälfte des Events selbst in der Hand hat.

Mit diesem Ergebnis setzt sich eine starke Saison 2025 für Karmine Corp fort, die im März auch die Birmingham Major gewonnen haben. Die nächste große Frage, die sich alle stellen, ist, ob das Team diesen Erfolg in die kommende World Championship mitnehmen kann.