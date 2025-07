Esports World Cup: Hier sind die Gruppen für den Mobile Legends Bang Bang Mid Season Cup 2025

HQ

Das Esports World Cup 's Mobile Legends Bang Bang Männerturnier hat bereits begonnen, auch wenn das Main Event erst nächste Woche beginnt. Diese Woche wird stattdessen den Frauen Invitational gewidmet sein, aber nächste Woche wird es eine Rückkehr zu den Mid Season Cup geben, wo die besten Teams um ein Stück eines 3-Millionen-Dollar-Kuchens kämpfen.

Vor dem Esports World Cup wussten wir bereits von 15 der qualifizierten Teams, wobei der letzte Platz an das Team gehen sollte, das den Spießrutenlauf beim Last Chance Qualifier absolvieren konnte. Dies geschah am Wochenende, was bedeutet, dass sieben Teams ausgeschieden sind, während eine in die Gruppenphase eingezogen ist.

Die ausgeschiedenen Teams sind wie folgt:



Legion Esports



Team Falcons



Zeta Division



Nightmare Esports



The MongolZ



Influence Rage



Rare Atom



Das Team, das weitergekommen ist, war Virtus.pro und wo sie in die Gruppenphase einsteigen, könnt ihr euch die vollständigen Brackets unten ansehen.

Gruppe A:



Team Liquid PH vs. Ultra Legends



ONIC vs. CFU Gaming



SRG.OG vs. Virtus.pro



Mythic Seal vs. Corinthians



Gruppe B:



HomeBois vs. Team Flash



Team Spirit vs. DianFengYaoGuai



RRQ Hoshi vs. Area 77



ONIC Philippines vs. Aurora Turkiye



In jeder Gruppe wird ein Doppelausscheidungsformat ausgetragen, bei dem die vier überlebenden Teams jeweils in die Playoffs mit acht Teams aufsteigen. Der Gewinner wird in ein paar Wochen, am 2. August, ermittelt.