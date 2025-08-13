Esports World Cup: Hier sind die Gruppen für das Rocket League Turnier

HQ

Es ist fast an der Zeit, dass das Rocket League -Event beim Esports World Cup stattfindet, denn dieses Turnier beginnt morgen, am 13. August, und läuft bis zum 17. August, wenn ein Sieger feststeht.

Angesichts der bevorstehenden Situation und der Tatsache, dass 1 Million Dollar auf dem Spiel stehen, fragen Sie sich vielleicht, wie die verschiedenen Gruppen angeordnet sind. Sie können diese Informationen unten sehen, zusammen mit der Setzliste der einzelnen Teams für ihr erstes Spiel, mit der zusätzlichen Einschränkung, dass nur zwei Teams aus jeder Gruppe weiterkommen und ein Ticket für die kommende Playoffs -Gruppe lösen.

Gruppe A:



NRG vs. FUT Esports



Karmine Corp gegen Virtus.pro



Gruppe B:



Dignitas gegen Wildcard



Team Secret gegen Gen.G Mobil1 Racing



Gruppe C:



Team Falcons gegen Geekay Esports



Furia gegen die Ultimates



Gruppe D:



Team Vitality vs. Raumstation



Twisted Minds gegen TSM



Wer wird Ihrer Meinung nach bei diesem Event die Nase vorn haben?