Esports World Cup: Hier sind die Gruppen für das Rocket League Turnier

Es beginnt morgen und endet bereits am 17. August.

Es ist fast an der Zeit, dass das Rocket League -Event beim Esports World Cup stattfindet, denn dieses Turnier beginnt morgen, am 13. August, und läuft bis zum 17. August, wenn ein Sieger feststeht.

Angesichts der bevorstehenden Situation und der Tatsache, dass 1 Million Dollar auf dem Spiel stehen, fragen Sie sich vielleicht, wie die verschiedenen Gruppen angeordnet sind. Sie können diese Informationen unten sehen, zusammen mit der Setzliste der einzelnen Teams für ihr erstes Spiel, mit der zusätzlichen Einschränkung, dass nur zwei Teams aus jeder Gruppe weiterkommen und ein Ticket für die kommende Playoffs -Gruppe lösen.

Gruppe A:


  • NRG vs. FUT Esports

  • Karmine Corp gegen Virtus.pro

Gruppe B:


  • Dignitas gegen Wildcard

  • Team Secret gegen Gen.G Mobil1 Racing

Gruppe C:


  • Team Falcons gegen Geekay Esports

  • Furia gegen die Ultimates

Gruppe D:


  • Team Vitality vs. Raumstation

  • Twisted Minds gegen TSM

Wer wird Ihrer Meinung nach bei diesem Event die Nase vorn haben?

Rocket League

