Esports World Cup: Hier sind die Gruppen für das PUBG: Battlegrounds Turnier

HQ

Diese Woche wird PUBG: Battlegrounds versuchen, der Esports World Cup die Show zu stehlen, denn das große Event, das dem Spiel gewidmet ist, findet statt. Nicht zu verwechseln mit dem PUBG Mobile -Turnier, das kürzlich stattgefunden hat, werden 24 der besten Teams aus der ganzen Welt teilnehmen und versuchen, sich einen Teil des Preispools von 2 Millionen US-Dollar zu sichern.

Da das Turnier heute beginnt und bis Samstag, den 16. August, läuft, kennen wir nun die verschiedenen Gruppen für die Aktion und wissen, wie jedes Team in die drei jeweiligen Gruppen eingeteilt wurde.

Gruppe A:



Natus Vincere



T1



TOYO Esports



Buririam United Esports



Spielstart Gewinn



17 Spiele



Die Verbrauchsmaterialien



Voller Sinn



Gruppe B:



Geekay Esports



Gen.G Esports



ROC Esports



Schärferer Esport



AGAL International



Ändern Sie das Spiel



Team Falken



BB Team



Gruppe C:



Virtus.pro



FN Esports



Team Liquid



TDT Esports



Petrichor Straße



Freecs



Verdrehte Köpfe



Theerathon Fünf



Mit diesen teilnehmenden Teams im Hinterkopf, wer ist Ihrer Meinung nach der Favorit auf den Sieg?