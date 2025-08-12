esports
Playerunknown's Battlegrounds
Esports World Cup: Hier sind die Gruppen für das PUBG: Battlegrounds Turnier
Die Veranstaltung beginnt heute und dauert bis Samstag.
Diese Woche wird PUBG: Battlegrounds versuchen, der Esports World Cup die Show zu stehlen, denn das große Event, das dem Spiel gewidmet ist, findet statt. Nicht zu verwechseln mit dem PUBG Mobile -Turnier, das kürzlich stattgefunden hat, werden 24 der besten Teams aus der ganzen Welt teilnehmen und versuchen, sich einen Teil des Preispools von 2 Millionen US-Dollar zu sichern.
Da das Turnier heute beginnt und bis Samstag, den 16. August, läuft, kennen wir nun die verschiedenen Gruppen für die Aktion und wissen, wie jedes Team in die drei jeweiligen Gruppen eingeteilt wurde.
Gruppe A:
- Natus Vincere
- T1
- TOYO Esports
- Buririam United Esports
- Spielstart Gewinn
- 17 Spiele
- Die Verbrauchsmaterialien
- Voller Sinn
Gruppe B:
- Geekay Esports
- Gen.G Esports
- ROC Esports
- Schärferer Esport
- AGAL International
- Ändern Sie das Spiel
- Team Falken
- BB Team
Gruppe C:
- Virtus.pro
- FN Esports
- Team Liquid
- TDT Esports
- Petrichor Straße
- Freecs
- Verdrehte Köpfe
- Theerathon Fünf
Mit diesen teilnehmenden Teams im Hinterkopf, wer ist Ihrer Meinung nach der Favorit auf den Sieg?