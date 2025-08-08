Deutsch
Esports World Cup: Hier sind die Ergebnisse der Gruppenphase von Call of Duty: Warzone

14 Teams kämpfen nun ums Überleben, sieben warten geduldig auf das Finale.

Die Veranstaltung Call of Duty: Warzone am Esports World Cup ist in vollem Gange. Die Gruppenphase ist bereits abgeschlossen, was bedeutet, dass die besten sieben Mannschaften ihr Ticket für die Endrunde bereits gelöst haben, während die restlichen 14 in eine letzte Chancengruppe fallen, in der nur sieben weiterkommen, während die anderen sieben aus dem Turnier ausscheiden.

Vor diesem Hintergrund setzen sich die sieben qualifizierten Teams wie folgt zusammen:


  • 100 Diebe

  • NOVO Esports

  • ROC Esports

  • Team Falken

  • Vision des Teams

  • Verdrehte Köpfe

  • Virtus.pro

Die 14 Mannschaften in der letzten Chance-Phase (die heute gespielt wird) sind:


  • 100 Diebe

  • 9z Team

  • AG. AL

  • EVOS

  • FaZe Clan

  • FünfÄngste

  • Fnatic

  • Gamax Esports

  • Sanfte Kumpels

  • Innerer Kreis

  • KOI

  • Leviatan

  • Der Sieg tötet alle

  • XO Esports

Da das Finale am Samstag, den 9. August, stattfinden wird, wer wird Ihrer Meinung nach die Nase vorn haben?

