Esports World Cup: Hier sind die Ergebnisse der Gruppenphase von Call of Duty: Warzone

Die Veranstaltung Call of Duty: Warzone am Esports World Cup ist in vollem Gange. Die Gruppenphase ist bereits abgeschlossen, was bedeutet, dass die besten sieben Mannschaften ihr Ticket für die Endrunde bereits gelöst haben, während die restlichen 14 in eine letzte Chancengruppe fallen, in der nur sieben weiterkommen, während die anderen sieben aus dem Turnier ausscheiden.

Vor diesem Hintergrund setzen sich die sieben qualifizierten Teams wie folgt zusammen:



100 Diebe



NOVO Esports



ROC Esports



Team Falken



Vision des Teams



Verdrehte Köpfe



Virtus.pro



Die 14 Mannschaften in der letzten Chance-Phase (die heute gespielt wird) sind:



100 Diebe



9z Team



AG. AL



EVOS



FaZe Clan



FünfÄngste



Fnatic



Gamax Esports



Sanfte Kumpels



Innerer Kreis



KOI



Leviatan



Der Sieg tötet alle



XO Esports



Da das Finale am Samstag, den 9. August, stattfinden wird, wer wird Ihrer Meinung nach die Nase vorn haben?