Esports World Cup: Hier sind die Ergebnisse der Gruppenphase von Call of Duty: Warzone

Die Veranstaltung Call of Duty: Warzone am Esports World Cup ist in vollem Gange. Die Gruppenphase ist bereits abgeschlossen, was bedeutet, dass die besten sieben Mannschaften ihr Ticket für die Endrunde bereits gelöst haben, während die restlichen 14 in eine letzte Chancengruppe fallen, in der nur sieben weiterkommen, während die anderen sieben aus dem Turnier ausscheiden.
Vor diesem Hintergrund setzen sich die sieben qualifizierten Teams wie folgt zusammen:
Die 14 Mannschaften in der letzten Chance-Phase (die heute gespielt wird) sind:
Da das Finale am Samstag, den 9. August, stattfinden wird, wer wird Ihrer Meinung nach die Nase vorn haben?