Esports World Cup: Hier sind die bestätigten Teams für das Rocket League Turnier

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In einem Monat beginnt die Esports-Weltmeisterschaft in Paris, Frankreich, bei der viele der größten Namen und Organisationen der Esports-Welt in die französische Hauptstadt reisen, um an einem von über 20 Turnieren teilzunehmen, bei denen insgesamt 75 Millionen Dollar auf dem Spiel stehen.

Ein solches Spiel, das vorgestellt wird, ist Rocket League, das in späteren Phasen des größeren EWC vorgestellt wird, mit Aktionen zwischen dem 12. und 16. August. Da dieses Event noch eine Weile entfernt ist, wurden die bestätigten Teams (oder zumindest die meisten) nun benannt: 14 Teams sind fest festgelegt, zwei werden in einem Stichstich gegeneinander antreten, und ein letzter Platz wird an den Sieger eines bevorstehenden Last Chance Qualifier-Turniers vergeben.

Was die bestätigten Teams betrifft, wissen wir mit Sicherheit, dass diese 14 anwesend sein werden.



Karmine Corp



Sanfte Gefährten



Team Vitality



Ninjas im Schlafanzug



NRG



Shopify-Rebellion



Raumstations-Gaming



MiBR



Furia



Verdrehte Gedanken



Team Falcons



R8 Esports



Fünf Ängste



TSM



Einer der verbleibenden Plätze geht entweder an PWR oder Wildcard, da die beiden Teams aufgrund derzeitiger gleicher Punkte in der RLCS Oceania-Rangliste in einem Stichkampf antreten. Es ist unklar, wann dieses Spiel stattfinden wird.

Ebenso wird der letzte Platz an den Sieger des Last Chance Qualifiers vergeben, der in den Tagen davor vom 8. bis 10. August ausgetragen wird. Die Teams, die an diesem Spielabschnitt teilnehmen, sind noch nicht bestimmt.

Freuen Sie sich auf die Esports-Weltmeisterschaft?