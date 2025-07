Esports World Cup: Hier ist der Schach-Playoff-Bracket

HQ

Es ist fast an der Zeit, dass wieder ein großes Turnier am Esports World Cup zu Ende geht. Das Schachturnier endet morgen, am 1. August, und damit ist der Playoff-Bracket nun festgelegt und gesetzt.

Ja, wir wissen jetzt, wie sich die acht verbleibenden Spieler geschlagen haben. Das Viertelfinale steht fest, und wir kennen auch den Weg, den jeder einschlagen muss, wenn er ein Ticket für das große Finale lösen will.

Die Viertelfinals sind wie folgt angeordnet, wobei die ersten beiden Spiele auf der gleichen Seite des Brackets und die letzten beiden auf der gegenüberliegenden Seite stattfinden.



Ian Nepomniachtchi gegen Arjun Erigasi



Alireza Firouzja gegen Nodirbek Abdusattorov



Magnus Carlsen gegen Nihal Sarin



Levon Aronian gegen Hikaru Nakamura



Der Sieger wird mit einem Preisgeld von 250.000 US-Dollar nach Hause gehen.