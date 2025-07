Esports World Cup: Die PUBG Mobile World Cup Survival Stage Teams stehen fest

HQ

Die PUBG Mobile World Cup läuft immer noch am Esports World Cup in Riad, Saudi-Arabien. Das Event begann letzte Woche und wird am Ende dieser Woche enden, wenn ein Gewinner feststeht und der Preispool von 3 Millionen US-Dollar vollständig verteilt wird.

Vor diesem Hintergrund ist die Group Stage vor kurzem abgeschlossen und jetzt sind alle Augen auf die Survival Stage gerichtet, die für heute und morgen geplant ist, und wird die ersten acht ausgeschiedenen Teams sowie die acht weiteren Mannschaften bestimmen, die ins Grand Finals vorrücken.

Das Format des Turniers sieht vor, dass bereits acht Teams ihre Tickets für die Grand Finals gelöst haben. Dabei handelt es sich um folgende Organisationen:



4Thrives Esports



Alpha Gaming



Alter Ego Ares



DRX



IDA Esports



Team Secret



ThunderTalk Gaming



Weibo Gaming



Die verbleibenden 16 Mannschaften sind in die Survival Stage gewechselt, wo sie gegeneinander antreten werden, um das K.O.-Turnier zu vermeiden und sich einen der acht verbleibenden Grand Finals -Plätze zu sichern. Bei diesen Teams handelt es sich um die folgenden:



Alpha7 Esports



eArena



Fire Flux Esports



Horaa Esports



Influence Rage



Intense Game



Kinotrope



NS RedForce



POWR eSports



R8 Esports



Regnum Carya



Team AxTMG



Team Falcons



Team Gamax



Team Vision



Yangon Galacticos



Da das Turnier so gesetzt ist, wer ist deiner Meinung nach der Favorit auf die Trophäe?