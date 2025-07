Esports World Cup: Die Playoffs des Mobile Legends Bang Bang Mid-Season Cup stehen fest

HQ

Die Esports World Cup ist etwa zur Hälfte abgeschlossen. Das Festival findet nun in seiner vierten von insgesamt sieben Wochen statt, und diese wird eine Vielzahl von Finalspielen bieten, die man wieder genießen kann. Eine davon ist die Mobile Legends Bang Bang Mid-Season Cup, die derzeit in ihre Playoffs geht, in der acht Teams um das Überleben und die Chance kämpfen, am 2. August die Trophäe in die Höhe zu stemmen.

Nachdem die Playoffs feststehen, sieht das Viertelfinale des Turniers wie folgt aus:



Team Liquid PH vs. Aurora Türkiye



Mythic Seal vs. ONIC



RRQ Hoshi vs. SRG.OG



Team Spirit vs. ONIC Philippines



Das Format befindet sich jetzt in einer Phase, in der es nur noch "Win and In" heißt, wobei jede Niederlage zum Ausscheiden führt. Es ist jedoch ein Spiel um den dritten Platz geplant, bei dem die Halbfinalverlierer um den Trost kämpfen.