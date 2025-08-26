Esports World Cup: Die MongolZ krönen sich zum Counter-Strike 2 Champion

HQ

Das Esports World Cup steht wieder in den Büchern. Das jährliche kompetitive Festival, das sich in diesem Jahr über sieben Wochen erstreckte, ging am Wochenende zu Ende, wobei das letzte Event das große Counter-Strike 2 -Turnier war.

An diesem Turnier nahmen 16 Teams teil und kämpften um einen Teil des Preispools von 1,25 Millionen US-Dollar, der letztendlich größtenteils an ein Team ging, das in letzter Zeit immer auf dem Vormarsch war.

Nach einem dominanten großen Finale, in dem Aurora Gaming mit 0:3 verlor, wurde The MongolZ zum Champion gekrönt und fügte seiner Liste im Jahr 2025 eine weitere Trophäe und einen weiteren Titel hinzu, zu der auch BLAST.tv Austin Major im Juni gehörte.

Dieses Ergebnis hat dazu geführt, dass The MongolZ mit einer halben Million Preisgeld nach Hause gereist ist und das Team auf dem Weg in die ESL Pro League Season 22 in ein paar Wochen vorbereitet hat.