Esports World Cup: Die letzten Tekken 8 Teilnehmer stehen fest

Diese Woche wird Tekken 8 einer der vielen Titel sein, die die Esports World Cup definieren, da das Hauptereignis stattfindet und die 32 qualifizierten Spieler systematisch ausscheiden, bis nur noch ein Sieger übrig bleibt. Dieses Turnier beginnt morgen, läuft aber bis Samstag, wenn ein Champion gekrönt wird.

Am vergangenen Wochenende fand das Last Chance Qualifier für das Tekken 8 Event statt, was bedeutet, dass wir nun die vier zusätzlichen Spieler kennen, die ihr Ticket für das Hauptereignis gelöst haben. Diese Personen sind:



Numan Ch



Qudans



Qasim Meer



kkokkoma



Die anderen 28 Teilnehmer müssen noch in ihre jeweiligen Gruppen für die erste Phase der Aktion eingeteilt werden, aber wir wissen, dass sich diese Spieler auch für das Event qualifiziert haben.