Esports World Cup: Die Honor of Kings World Cup Playoffs stehen fest

HQ

In der vergangenen Woche gab es beim Esports World Cup viel Honor of Kings Action, denn die Gruppenphase und die Group Kings Bracket fanden für die Honor of Kings World Cup statt. Das bedeutete, dass von den 16 anwesenden Teams acht bereits ausgeschieden sind, während die restlichen acht in die Playoffs gesetzt sind, die morgen beginnen und bis zum 26. Juli laufen, wenn ein Sieger feststeht.

Vor diesem Hintergrund sehen die Playoffs und die ersten Viertelfinalspiele wie folgt aus:



TT Global vs. Team Vitality



Nova Esports gegen OG



Pfoten-Gaming gegen verdrehte Köpfe



AG. AL vs. Alpha7 Esports



Die Sieger der beiden besten und letzten Spiele ziehen ins Halbfinale ein, die beiden Halbfinalsieger ziehen ins Finale ein. Diesmal gibt es keine Verlierergruppe oder ähnliches, was bedeutet, dass es nur "Win and In" heißt, wobei die Verlierer zum Flughafen gefahren werden.