Esports World Cup: Der PUBG Mobile World Cup beginnt morgen, hier sind die qualifizierten Teams

HQ

Das große PUBG Mobile World Cup ist fast da. Ab morgen, dem 25. Juli, beginnt das Mega-Event im Esports World Cup, bei dem 24 Teams in einer Reihe von Etappen gegeneinander antreten, in der Hoffnung, die letzten zu sein, die übrig bleiben und die Trophäe in den Händen halten, wobei ein großer Teil des Preispools von 3 Millionen US-Dollar auch auf ihren Bankkonten liegt.

Dieses Event beginnt morgen und läuft bis zum 3. August, und vor diesem Hintergrund fragt man sich vielleicht, welche Teams sich qualifiziert haben und in der Gruppenphase antreten werden, die in drei Divisionen mit je acht Teams unterteilt ist, in denen die besten acht ins große Finale einziehen und die letzten 16 in eine Überlebensphase absteigen. Diese Informationen findet man weiter unten.

Rote Gruppe:



Team Falcons



Horaa Esports



eArena



POWR eSports



Alpha7 Esports



Nongshim RedForce



Weibo Gaming



Team AxTMG



Grüne Gruppe:



IDA Esports



Alpha Gaming



Alter Ego Ares



Team Gamax



Intense Game



Kinotrope Gaming



ThunderTalk Gaming



R8 Esports



Gelbe Gruppe:



Fire Flux Esports



Regnum Carya Esports



4thrives Esports



Team Secret



Team Vision



Influence Rage



DRX



Yangon Galacticos



Wer von diesen Mannschaften ist deiner Meinung nach der Favorit auf den Turniersieg?