Esports World Cup: Der Playoff-Bracket Rainbow Six: Siege X steht fest

Acht Mannschaften sind ausgeschieden, acht Mannschaften sind noch im Rennen.

Erst gestern haben wir euch alles über die vier Teams erzählt, die bereits aus dem Esports World Cup 's Rainbow Six: Siege X Turnier ausgeschieden sind. Wir haben uns auch zu den vier Teams geäußert, die sich die Playoff-Plätze gesichert hatten, und jetzt können wir darauf aufbauen, indem wir uns die gesamte Playoff-Gruppe ansehen.

Heute beginnen die Viertelfinalspiele, die acht Playoff-Teams und ihre Setzliste (wobei die Gruppe so angeordnet ist, dass die vier besten Teams auf derselben Seite und die letzten vier auf der gleichen Seite stehen) wie folgt:


  • Virtus.pro gegen Furia

  • Ninjas im Pyjama gegen G2 Esports

  • Shopify Rebellion gegen Raumstation

  • Team Secret gegen Weibo Gaming

Mit diesem Bracket-Set sind auch die acht Teams, die bereits aus dem Event ausgeschieden sind, wie folgt:


  • AngstX

  • Gen.G Esports

  • DarkZero

  • FaZe Clan

  • Team Falken

  • E-Sport für Unternehmen

  • Oxygen Esports

  • W7m Esports

Wer wird Ihrer Meinung nach über die Distanz gehen?

Rainbow Six: Siege X

