Esports World Cup: Der Playoff-Bracket Rainbow Six: Siege X steht fest

Erst gestern haben wir euch alles über die vier Teams erzählt, die bereits aus dem Esports World Cup 's Rainbow Six: Siege X Turnier ausgeschieden sind. Wir haben uns auch zu den vier Teams geäußert, die sich die Playoff-Plätze gesichert hatten, und jetzt können wir darauf aufbauen, indem wir uns die gesamte Playoff-Gruppe ansehen.

Heute beginnen die Viertelfinalspiele, die acht Playoff-Teams und ihre Setzliste (wobei die Gruppe so angeordnet ist, dass die vier besten Teams auf derselben Seite und die letzten vier auf der gleichen Seite stehen) wie folgt:



Virtus.pro gegen Furia



Ninjas im Pyjama gegen G2 Esports



Shopify Rebellion gegen Raumstation



Team Secret gegen Weibo Gaming



Mit diesem Bracket-Set sind auch die acht Teams, die bereits aus dem Event ausgeschieden sind, wie folgt:



AngstX



Gen.G Esports



DarkZero



FaZe Clan



Team Falken



E-Sport für Unternehmen



Oxygen Esports



W7m Esports



Wer wird Ihrer Meinung nach über die Distanz gehen?