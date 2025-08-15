Esports World Cup: Das Teamfight Tactics Final Four steht fest

HQ

Das erste große Finale der Woche beim Esports World Cup findet heute statt, wenn ein Teamfight Tactics Sieger gekürt wird. Die Playoffs haben bereits begonnen, und vier Teams sind bereits ausgeschieden, während die vier verbleibenden Teams ins Halbfinale einziehen und nach Ruhm streben.

Vor diesem Hintergrund sehen die Ergebnisse und Ausscheidungen im Viertelfinale wie folgt aus:



T1 schlug Citadel Gaming in einem 2:0-Spiel



Virtus.pro eliminierten Wolves Esports in einem 2:0-Satz



Weibo Gaming schickte EVOS nach einer 2:0-Serie nach Hause



AEGIS beendete das Turnier der Flash Wolves mit einem 2:0-Spiel



Das bedeutet, dass das Halbfinale wie folgt angeordnet ist (wobei es sich um ein Ausscheidungsformat handelt, d.h. der Gewinner zieht ins Finale ein und der Verlierer begibt sich zum Flughafen):



T1 vs. Virtus.pro



Weibo Gaming gegen AEGIS



Alle drei Finalspiele finden im Laufe des Tages statt, was bedeutet, dass wir in ein paar Stunden wissen werden, wer die Trophäe in die Höhe gestreckt hat und wer den Großteil des Preispools von $500.000 erhält.