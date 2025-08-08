Esports World Cup: Das Rainbow Six: Siege X Halbfinale steht fest

HQ

Es ist heiße Zeit für das Rainbow Six: Siege X -Turnier am Esports World Cup, da das Viertelfinale abgeschlossen ist, was bedeutet, dass wir nun die vier verbleibenden Teams kennen, die ihre Halbfinalplätze erreicht haben, sowie die vier anderen, die aus dem Turnier ausgeschieden sind.

Nach der gestrigen Aktion sind Virtus.pro, Ninjas in Pyjamas, Shopify Rebellion und Weibo Gaming eliminiert worden, wobei Furia, G2 Esports, Spacestation und Team Secret weitergekommen sind.

In diesem Fall werden die Halbfinals wie folgt festgelegt (wobei zu beachten ist, dass die Gewinner in das große Finale einziehen und die Verlierer in einem Spiel um den dritten Platz antreten):



Furia gegen G2 Esports



Raumstation vs. Team Secret



Das Halbfinale findet heute statt, während das große Finale für morgen geplant ist.