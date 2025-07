Esports World Cup: Die vier Finalisten der Honor of Kings-Weltmeisterschaft stehen fest

HQ

Es ist Zeit für die entscheidende Phase der Honor of Kings World Cup bei der Esports World Cup in Saudi-Arabien, denn nach einigen ereignisreichen Wettkampftagen sind nur noch vier Teams im Rennen, vier Mannschaften, die sich für zwei Halbfinalspiele qualifiziert haben.

Die Spiele finden beide im Laufe des Tages statt, und die Sieger ziehen in das morgige große Finale ein, während sich die Verlierer mit dem Einzug in das Finale um den dritten Platz begnügen müssen. Was die Struktur der Halbfinalspiele betrifft, so sind die Begegnungen wie folgt:



TT Global gegen Nova Esports



Twisted Minds gegen AG.AL



Das bedeutet, dass nach den gestrigen Spielen waren die beiden zuletzt ausgeschiedenen Organisationen Team Vitality und Alpha7 Esports, die jeweils von TT Global und AG.AL mit 4:0 besiegt wurden.

Was die Gewinner dieser Veranstaltung morgen erhalten werden, ist ein Preisgeld in Höhe von 750.000 Dollar sowie 1.000 Punkte für ihr jeweiliges Team.