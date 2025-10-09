Esports World Cup bestätigt, dass 20 der insgesamt 24 Spiele beim Festival 2026 zu sehen sein werden

HQ

Für das Jahr 2025 Esports World Cup nahm sich das riesige Festival Zeit, um die verschiedenen Spiele anzukündigen, die anwesend sein würden, und Turniere zu veranstalten, wobei die Enthüllungen über Monate verteilt wurden. Das wird es beim Festival 2026 überhaupt nicht geben.

20 der 24 Titel sind bereits bestätigt, die letzten vier sollen in Zukunft zu unbestimmten Terminen enthüllt werden. Was die bestätigten 20 betrifft, so können Sie die vollständige Liste der Spiele sehen, die bei der Veranstaltung im Sommer 2026 in Saudi-Arabien vertreten sein werden.



Apex Legenden



Call of Duty: Black Ops 7



Call of Duty: Warzone 2



Schach



Gegenschlag 2



Kreuzfeuer



Dota 2



EA Sports FC 26



Fatal Fury: Stadt der Wölfe



Freies Feuer



Ehre der Könige



Liga der Legenden



Mobile Legends: Bang Bang



Overwatch 2



PUBG: Schlachtfelder



PUBG: Mobil



Rainbow Six: Siege X



Street Fighter 6



Teamfight Taktiken



Valorant



Es sollte gesagt werden, dass 24 bestätigte Spiele nicht 24 einzigartige Turniere bedeuten, da viele dieser Spiele zweifellos Turniere für Männer und Frauen ausrichten werden. Gehen Sie im Wesentlichen davon aus, dass es beim Festival 2026 mindestens 24 Turniere geben wird.