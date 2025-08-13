Esports World Cup: Alle Details zum Street Fighter 6 Last Chance Qualifier und bestätigte Main Event-Spieler

HQ

Während Tekken 8 das Kampfspiel ist, das man sich diese Woche beim Esports World Cup ansehen sollte, gibt es auch Street Fighter 6 Action, wenn auch nicht live und nicht auf der Hauptbühne. Das liegt daran, dass in dieser Woche das Last Chance Qualifier stattfinden wird, bei dem 252 Spieler gegeneinander antreten und hoffen, sich einen der 10 verbleibenden Plätze beim Main Event zu sichern. In diesem Sinne ist Folgendes über die LCQ zu beachten.

Die LCQ findet vom 14. bis 16. August statt und wird unter den 252 Teilnehmern ausscheiden, bis ein Sieger feststeht. Ein Sieg ist nicht erforderlich, um ein Main Event-Ticket zu lösen, da sich die Top 10 der besten Spieler alle für das Turnier qualifizieren. Trotzdem gibt es Preisgelder, wobei 50.000 $ unter den besten LCQ-Spielern verteilt werden.

Das Hauptevent findet zwischen dem 20. und 23. August statt und wird Live-Action in Riad bieten. Insgesamt werden 48 Spieler dabei sein und um ein Stück $1 Million und eine direkte Einladung zum Capcom Cup 12 kämpfen, was bedeutet, dass zusätzlich zu den 10 zusätzlichen LCQ-Spielern, die noch benannt werden müssen, die folgenden anwesend sein werden.



Xiaohai



Gachikun



Kawano



Pugera



YHC-Mochi



Punk



Psycho



Shine



Phenom



Veggey



Big Bird



AngryBird



Kakeru



Blaz



Leshar



JuicyJoe



NoahTheProdigy



Tokido



Shuto



NL



Fuudo



EndingWalker



MenaRD



Ryukichi



Higuchi



Moke



Bonchan



Itabashi Zangief



Dual Kevin



Narikun



Zhen



Craime



Nephew



Momochi



Kusanagi



Latif



Micky



Torimeshi



Es ist zu erwarten, dass die Informationen zu den Pools und der Setzliste entweder im Laufe dieser Woche oder Anfang nächster Woche bekannt gegeben werden.