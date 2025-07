Esports World Cup: AG. AL stemmt Honor of Kings Weltcup-Pokal

HQ

Am Wochenende endete die Honor of Kings World Cup am Esports World Cup in Saudi-Arabien. Dieses Event, bei dem 3 Millionen US-Dollar auf dem Spiel standen, um das 18 Teams kämpfen mussten, endete am 26. Juli mit dem großen Finale, bei dem AG.AL und TT Global gegeneinander antraten.

Am Ende wurde es ein ziemlich enges Spiel, ein Match, das über die volle Distanz ging, bis AG.AL die Oberhand hatte und TT Global in einer 4:3-Manier besiegte. Es war auch ein Spiel, in dem AG.AL seine Widerstandsfähigkeit unter Beweis stellen musste, denn nachdem es die erste Karte gewonnen hatte, verlor es drei Karten in Folge, was TT Global drei weitere Chancen gab, eine Karte zu gewinnen und sich das Turnier zu sichern. AG.AL zitterte nicht und gewann drei Karten in Folge, sicherte sich das Turnier und wurde zum Honor of Kings Weltmeister gekrönt.

Für dieses Ergebnis geht AG.AL mit satten 750.000 $ auf seinem Bankkonto nach Hause, plus 1.000 Club Points und der auffälligen Trophäe, die Sie unten sehen können.