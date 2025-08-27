Esports World Cup: AG. AL International krönt Crossfire Meister

HQ

Das vergangene Wochenende war das letzte Wochenende der Action beim Esports World Cup in Saudi-Arabien. Es gab eine Reihe von abschließenden Turnieren, ein Trio von Finalveranstaltungen, die als Abschluss der diesjährigen Feierlichkeiten dienten. Zu diesem Zweck war eines der Turniere das große Crossfire Event, bei dem ein Haufen der besten Teams aus der ganzen Welt um einen Teil eines Preispools von $2 Millionen kämpfte.

Da das Event zu Ende ist, wissen wir, wer zum Sieger gekrönt wurde, und es ist niemand anderes als AG.AL International. Das chinesische Team setzte sich nach einem Sieg über BaiSha Gaming im großen Finale durch und sicherte sich die Trophäe und den Sieg für sich selbst sowie ein Preisgeld von 750.000 US-Dollar.

Hast du die Esports World Cup eingeschaltet und welches Event war dein Favorit?