Esports World Cup 2026:Street Fighter 6 Die Spieler der Gruppenphase 2 wurden bestätigt

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Es gibt einige große Ereignisse beim Esports-Weltcup, die bereits morgen, am 1. August, enden. Ein Beispiel dafür ist das Street Fighter 6 -Event, das kürzlich die Gruppenphase 1 abschloss, sodass das gesamte Feld von 32 Spielern auf nur noch 16 Überlebende reduziert wurde.

Die nächste Spielphase findet heute, am 31. Juli, in voller Länge statt, wenn die zweite Gruppenphase stattfindet und die 16 Spieler weiter auf acht Überlebende reduziert werden, alle in zwei Gruppen mit Doppel-K.-o.-Runden.

Mit diesem Vorfall können Sie unten die Eröffnungsspiele jeder Gruppe sehen, mit dem zusätzlichen Vorbehalt, dass die Spiele in Gruppe B gegen 12:00 Uhr BST/13:00 MESZ beginnen und die Spiele der Gruppe A gegen 14:45 Uhr BST/15:45 MEST beginnen.

EWC Street Fighter 6 Eröffnungsspiele der Gruppenphase 2

Gruppe A:



Booce_Lee gegen Tokido



Hinao gegen Hibiki



Moke gegen Dual Kevin



Lexx vs. MenaRD



Gruppe B: