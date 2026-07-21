Esports World Cup 2026: Wie siehtClub die Tabelle der Meisterschaft nach Woche 2 aus?

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Die zweite Woche der siebenwöchigen Esports-Weltmeisterschaft ist zu Ende gegangen, und in diesem Zusammenhang haben wir aktualisierte Tabellen für die übergeordnete Clubmeisterschaft im Mittelpunkt. Es sei gesagt, dass dies ein äußerst wichtiger Teil des gesamten Festivals ist, da alle teilnehmenden Organisationen teilnahmeberechtigt sind, wobei die Top 24 am Ende des Festivals einen Anteil an einem Preispool von 30 Millionen Dollar erhalten und die Gewinnerorganisation mit 7 Millionen Dollar davon nach Hause geht. Es versteht sich von selbst, dass Organisationen die Clubmeisterschaft gewinnen wollen.

Einen solchen Titel zu gewinnen ist jedoch nicht einfach, da die Club-Meisterschaftspunkte von Veranstaltung zu Event vergeben werden, was bedeutet, dass die beste Chance eines Teams auf den Gewinn der Clubmeisterschaft darin besteht, so viele Kader wie möglich in den 20+ Turnieren des Festivals dieses Jahres aufzustellen. Bisher erweist sich dies als besonders fruchtbar für Team Falcons, da vier der fünf teilnehmenden Teams Punkte erzielt haben, wenn auch bei weitem nicht genug, um das Team bis jetzt in einer wettbewerbsfähigen Position in der Tabelle zu bringen.

Was die aktuelle Tabelle betrifft, liegt Natus Vincere mit 1.750 Punkten an der Spitze, dank eines ersten und zweiten Platzes in Fatal Fury: City of the Wolves bzw. MLBB Women's. Team Vitality belegt mit 1.400 Punkten den zweiten Platz durch einen MLBB Women's-Sieg und Punkte von Fatal Fury und Valorant, während AG.AL International mit 1.100 Punkten Dritter ist, mit einem zweiten Platz in Free Fire und zusätzlichen Punkten aus League of Legends und Apex Legends.

Dann gibt es fünf Teams, die bei 1.000 Punkten gleichauf sind (jeweils durch den Gewinn eines jeweiligen Events), und weitere fünf Teams teilen sich mit 750 Punkten (für den zweiten Platz in einem Event), alles bevor Team Falcons mit 600 Punkten auf Platz 14 einsteigt, dank kleinerer Punkte aus verschiedenen einzigartigen Events.

Wie denken Sie, werden sich die Tabelle der Club Championship im Verlauf der dritten Woche verändern?