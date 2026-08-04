Esports World Cup 2026: Wer hat sich bisher für die Playoffs der WeltmeisterschaftHonor of Kings qualifiziert?

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Es ist fast Zeit, die letzte Spielrunde der Honor of Kings Weltmeisterschaft bei der Esports-Weltmeisterschaft in Paris zu beginnen, da vier Finalspiele noch stattfinden, bis wir das bestätigte Playoff-Bracket mit acht Teams kennen.

Während wir in den nächsten Stunden Antworten bekommen werden, haben bereits sechs Teams ihre Playoff-Plätze erreicht: AG.AL gewann Gruppe A, ROC Esports Gruppe B, während Aurora Gaming das untere Bracket der Gruppe B überlebte, Kuaishou Gaming Gruppe C gewann und Geekay Esports Gruppe D gewann, während Team Nemesis das Lower Bracket der Gruppe D überstand.

Wie Sie sehen, werden die letzten beiden Plätze von den Überlebenden des unteren Brackets der Gruppen A und C besetzt, mit vier Spielen, die in den kommenden Stunden gespielt werden. Alle geplanten Spielpläne können Sie unten sehen.



Gruppe A Lower Bracket Halbfinale – Team Vitality gegen MIBR. LOS um 10:00 BST/11:00 MESZ



Gruppe A Unteres Bracket-Finale – Blacklist International gegen Sieger des Halbfinales um 13:00 BST/14:00 MESZ



Gruppe C Unteres Bracket-Halbfinale – Revenant XSpark gegen Buriram United um 11:30 BST/12:30 CEST



Gruppe C Unteres Bracket-Finale – Virtus.pro gegen Sieger des Halbfinales um 14:30 BST/15:30 CEST



Wenn man sich die Playoffs anschaut, wissen wir nur, dass die jeweiligen Gruppensieger jeweils in ihr eigenes Viertelfinale gesetzt werden, wobei die Überlebenden des unteren Brackets jeweils gegen sie antreten. Die genaue Aussaatung wird heute Nachmittag festgelegt.