Esports World Cup 2026: Was kann man vom PUBG: Battlegrounds Turnier erwarten

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Während es in dieser Woche einige interessante Events beim Esports World Cup gibt, ist das ohne Zweifel größte Turnier das PUBG: Battlegrounds Event. Dabei kommen 24 der besten Teams aus aller Welt zusammen und sie treten in einem sechstägigen Event an, bei dem 2 Millionen Dollar auf dem Spiel stehen.

Die Veranstaltung wird in zwei Teile unterteilt, die sich über eine dreitägige Gruppenphase vom 21. bis 23. Juli sowie eine dreitägige Finalphase vom 24. bis 26. Juli erstrecken. Vor diesem Hintergrund sind Sie vielleicht neugierig auf das Format und was Sie von jeder dieser beiden Spielphasen erwarten können?

Im Grand Finals treten 16 Teams in 18 Einzelspielen an den drei Tagen an, aber laut den anwesenden Teams werden wir diese Informationen erst nach der Gruppenphase erfahren. Bestätigt ist, dass zwar die 24 Teams in drei Gruppen aufgeteilt wurden, die Mannschaften, die sich für das Finale qualifizieren, jedoch durch die Gesamtwertung bestimmt werden, was bedeutet, dass es beispielsweise mehr ausgeschiedene Teams aus Gruppe C als aus Gruppe A geben könnte. Am 24. Juli haben wir eine vollständige Liste der ausgeschiedenen und qualifizierten Teams vor Beginn der Finals.

Was die heutigen Spiele (21. Juli) betrifft, werden wir die Gruppen A und B in Aktion sehen, die sich über sechs Spiele hinweg behaupten. Die Teams sammeln individuell Punkte, was bedeutet, dass ihre eigene Leistung darüber entscheidet, ob sie weiterkommen oder nicht, unabhängig von der Gruppen-gegen-Gruppe-Aufstellung.

Was die verschiedenen Teams und Gruppen angeht, schau hierher, um mehr zu lesen.