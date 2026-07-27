Esports World Cup 2026: Virtus.pro zum PUBG: Battlegrounds Champion gekrönt

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Ein weiteres Wochenende ist vergangen und weitere Finalwettbewerbe sind im Rahmen der Esports-Weltmeisterschaft zu Ende gegangen. Zu diesem Zweck beendete das PUBG: Battlegrounds -Event, eines der größeren Turniere da es 2 Millionen Dollar aufs Spiel setzte, die Grand Finals-Phase, bei der 16 Teams in 18 Spielen über drei Tage verteilt gegeneinander antraten. Diese sind nun geschlossen, was bedeutet, dass wir wissen, wer an der Spitze hervorgegangen ist.

Nachdem er satte 159 Punkte erzielt hat, wurde Virtus.pro zum Champion gekürt. Es war ein recht komfortables Ergebnis für die Organisation, da das zweitplatzierte Team The Vicious 126 Punkte erzielte, zwei Punkte vor Natus Vincere auf Platz drei und drei Punkte vor Team Falcons auf Platz vier.

V.P s enorme Punktzahl erzielte er nach drei Siegen, dem zweiten Platz in drei weiteren und sogar einem dritten Platz in einem anderen, was bedeutete, dass in fast der Hälfte der Spiele am Wochenende V.P ein Podiumsergebnis erzielte.

Dieses Ergebnis bedeutet auch, dass V.P mit 660.000 $ Preisgeld plus 1.000 Club Championship Points nach Hause geht, was bedeutet, dass nach Woche 3 V.P hinter NAVI liegt, mit nur 300 Punkten Unterschied zwischen den beiden Organisationen in der Tabelle.