Esports World Cup 2026: Vier Teams sind bereits für die MLBB Women's Playoffs International bestätigt

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Heute, der 16. Juli, wird ein sehr arbeitsreicher Tag für das Mobile Legends Bang Bang Women's International Event bei der Esports-Weltmeisterschaft, da nicht nur die Gruppenphase endet und das acht-Team-K.o.-Runden-Bracket festgelegt wird, sondern auch die Viertelfinals dieser Playoff-Phase stattfinden werden, was bedeutet, dass insgesamt acht Teams in den kommenden Stunden ausgeschieden sind.

Dies geschieht, nachdem während der gestrigen Gruppenphase vier Teams eliminiert wurden, wobei die ersten Opfer Aurora Storm, Geekay Esports FE, MIBR.LOS und Falcon Daisies waren. Was andere betrifft, die kurz vor dem Ausscheiden stehen, so stehen noch vier Gruppenphasenspiele aus, in denen vier Teams ihre Tickets für die K.o.-Phase sichern und vier zum Flughafen fahren, um einen Heimflug zu erwischen. Diese Spielpläne sind unten zu sehen.

EWC MWI Gruppenphase Spiele für den 16. Juli:



Gruppe A – Twisted Minds VN gegen Falcons Vega um 10:00 BST/11:00 CEST



Gruppe A – SAETA vs. Virtus.pro MENA um 10:00 BST/11:00 MESZ



Gruppe B – Falcons Vega MENA vs. FUT Esports FE um 11:30 BST/12:30 CEST



Gruppe B - Gen.G Esports gegen Natus Vincere um 11:30 BST/12:30 CEST



Was die anderen Teams betrifft, die heute ausgeschieden sind, so werden wir die bestätigten Begegnungen erst wissen, wenn die Gruppenphase in den nächsten Stunden endet. Was wir wissen, ist, wann jedes Spiel ausgetragen wird und welche Teams bereits einen Platz in der K.o.-Runde gesichert haben. Sehen Sie sich die Spielpläne unten an.

Viertelfinalspiele der EWC MWI K.O.-Phase am 16. Juli: