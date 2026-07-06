Esports World Cup 2026: Vier Teams kommen weiter, vier Teams sind ausgeschieden, und heute finden vier Valorant Entscheidungsspiele statt

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Obwohl die Esports-Weltmeisterschaft technisch gesehen erst diese Woche für die Ausgabe 2026 beginnt, läuft das Valorant -Turnier bereits seit einigen Tagen. Zu diesem Zweck wissen wir nun, nachdem ein ganzes Wochenende voller Spiele vorbei ist, viel von der bald folgenden Playoff-Phase zu erwarten ist, da die Gruppenphase bereits vier qualifizierte Teams, vier ausgeschiedene Teams und acht Teams ermittelt hat, die heute am 6. Juli in vier Entscheidungsspielen antreten werden.

Vor diesem Hintergrund sind die vier Teams, die bereits einen Playoff-Platz gesichert haben, 100 Thieves aus Gruppe A, Team Vitality aus Gruppe B, Gentle Mates aus Gruppe C und Team Heretics aus Gruppe D. Was die ausgeschalteten Seiten betrifft, so sind in der jeweiligen Reihenfolge der Gruppen A bis D die eliminierten Organisationen Rex Regum Qeon, Paper Rex, XLG Esports und Global Esports. Letztlich war es ein schlechtes Wochenende für die Pazifikregion, die nun nur noch ein Pferd im Rennen hat (NS RedForce ).

Was die Entscheidungsspiele betrifft, so handelt es sich dabei um Sieg- und In-Spiele, was bedeutet, dass ein Team siegreich sein muss, um sich ein Playoff-Ticket zu sichern und seine Turnierhoffnungen am Leben zu erhalten. Eine Niederlage bedeutet Ausscheidung. Hier sind also die Spielpläne und Zeiten für die Begegnungen am 6. Juli.

Entscheidungsspiel der Gruppe A (6. Juli um 12:00 BST/13:00 CEST):



BBL Esports vs. EDward Gaming



Gruppen-B-Entscheidungsspiel (6. Juli um 14:45 BST/15:45 CEST):



NRG vs. Karmine Corp



Entscheidungsspiel der Gruppe C (6. Juli um 14:45 BST/15:45 CEST):



Nongshim RedForce vs. G2 Esports



Gruppen-D-Entscheidungsspiel (6. Juli um 12:00 BST/13:00 CEST):



MiBR.LOS vs. AG. AL



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