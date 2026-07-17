Esports World Cup 2026: Vier Teams bleiben in der MLBB Women's International, die Halbfinals finden heute Nachmittag statt

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Wir befinden uns in der letzten Phase des Mobile Legends Bang Bang Women's International Events beim Parisian Esports World Cup, da gestern, am 16. Juli, das Viertelfinale der K.-o.-Runde stattfand – an diesem Ort schieden vier weitere Teams aus, während vier weitere weiteres Halbfinale erreichten.

Zu diesem Zweck endete das Turnier für SAETA, Team Rey Young, Falcons Vega MENA und Falcons Vega. Was die Halbfinalmannschaften betrifft, so sind die Spielpläne der heutigen Spiele unten zu sehen.

EWC MWI 2026 Halbfinalspiele am 17. Juli:



Galaxy Phoenix gegen Natus Vincere um 11:00 BST/12:00 CEST



Geltek Cyber Team gegen Team Vitality um 13:30 BST/14:30 MESZ



Die Sieger beider Spiele ziehen ins Grand Final am 18. Juli um 13:30 Uhr BST/14:30 CEST ein, während die Verlierer im Drittplatz-Match um 11:00 Uhr BST/12:00 MEST gegeneinander antreten müssen.