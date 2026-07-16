Esports World Cup 2026: Vier Teams bereits aus der League of Legends Gruppenphase ausgeschieden

HQ

Das League of Legends Turnier beim Esports World Cup verläuft ziemlich schnell, hauptsächlich weil es in fünf Tagen beginnen und enden soll. Zu diesem Zweck endet die Gruppenphase heute, am 16. Juli, mit der Bestätigung des Playoff-Brackets mit acht Teams und der acht zunächst ausgeschiedenen Mannschaften, die alle in den kommenden Stunden festgelegt werden.

Was wir jetzt tun, ist die Identität der ersten vier Teams, die endgültig eliminiert werden. Diese Mannschaften mussten nach Niederlagen in ihren ersten beiden Gruppen früh ausscheiden und wurden somit früh zum Opfer des Doppel-K.-o.-Formats.

In Gruppe A wurde Furia nach einer Niederlage gegen Dplus im Lower Bracket Halbfinale ausgeschieden. Ebenso erlitt für Gruppe B Team Secret ein ähnliches Schicksal wie Karmine Corp, während Movistar KOI im Spiel gegen GAM Esports einen Fehler machte und zuletzt Lyon gegen MIBR.LOS.

All diese K.o.-Runden bedeuten, dass wir die jeweiligen Spiele des Upper Bracket Finals kennen (bei denen der Sieger in die Playoffs einzieht) und ebenso das Team, das auf die Verlierer des Upper Bracket Finales wartet, um um das andere Playoff-Ticket jeder Gruppe im Lower Bracket Final zu kämpfen. Auch hier finden heute alle verbleibenden Spiele der Gruppenphase statt, sehen Sie sich alle geplanten Spielpläne unten an.

EWC LoL Gruppenphase Obere Bracket Finale (16. Juli):



Gruppe A – G2 Esports vs. AG. AL um 11:10 BST/12:10 CEST



Gruppe B – Sentinels gegen Gen.G Esports um 10:00 BST/11:00 CEST



Gruppe C – Bilibili Gaming vs. T1 um 10:00 BST/11:00 CEST



Gruppe D – Hanwha Life vs. JD Gaming um 11:10 BST/12:10 CEST



EWC LoL Gruppenphase Unteres Bracket-Finale (16. Juli):