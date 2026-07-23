Esports World Cup 2026: Vier Playoff-Teams wurden bereits bestätigt Teamfight Tactics

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Es ist fast Zeit für den Playoff-Teil des Teamfight Tactics -Events bei der Esports-Weltmeisterschaft, da in der Gruppenphase nur noch vier Spiele übrig sind. Alle vier werden ab heute, dem 23. Juli, stattfinden, wenn acht Teams auf vier Überlebende reduziert werden, die jeweils zu den anderen vier Playoff-Teams stoßen, die bereits ihr Ticket für die nächste Runde bestätigt haben.

Zu diesem Zweck wissen wir, dass Weibo Gaming, Flash Wolves, AG.AL und Virtus.pro alle an den Playoffs teilnehmen werden, aber wer mitmachen wird, sind die Spielpläne der letzten vier Gruppenphasenspiele unten zu sehen. Auch in dieser Phase des Turniers ist es ein Sieg-und-In-Wettbewerb, was bedeutet, dass nur Sieger weiterkommen – was sich im Playoff-Rundgang mit einer K.-o.-Runde widerspiegeln wird.