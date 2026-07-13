Esports World Cup 2026: Unlimit geht nach spannender Finalphase in Apex Legends als Sieger hervor

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Am vergangenen Wochenende fanden bei der Esports-Weltmeisterschaft in Paris, Frankreich, drei große Finals statt, wobei eines davon das Apex Legends -Event war, bei dem ein Sieger nach Auswahl der 40 qualifizierten Teams gekürt wurde.

Insgesamt standen bei dieser Veranstaltung 2 Millionen Dollar auf dem Spiel, wobei der Sieger mit 600.000 Dollar Preisgeld nach Hause ging. Nach einer zermürbenden Finalrunde, die über die ganze Distanz ging, wurde dieser Sieger die japanische Organisation Unlimit, die insgesamt 93 Punkte erzielte, was reichte, um vor dem Zweitplatzierten Team Vision und dem Drittplatzierten Sentinels zu platzieren.

Dieser Sieg bedeutet auch, dass Unlimit 1.000 Club-Championship-Punkte erhält, was bedeutet, dass nach den Ereignissen der ersten Spielwoche, in der drei verschiedene Organisationen alle ein großes Finale gewannen, Unlimit nun gleichauf an der Spitze der Tabelle und der Rangliste liegt.

Was als Nächstes für Unlimit ansteht, wird das Team nach Asien zurückkehren, um an der APAC North Split 2 teilzunehmen, die zwischen dem 21. August und dem 13. September stattfindet.