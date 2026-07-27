Esports World Cup 2026: Team Vision besiegt Aurora Gaming und holt sich Teamfight Tactics Titel

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Am Wochenende fanden bei der Esports-Weltmeisterschaft drei große Finals statt, wobei das kleinste der drei dem Teamfight Tactics gewidmet war. Es war das kleinste der Gruppen, da es 'nur' einen Preispool von 500.000 Dollar zu gewinnen gab – ein eher mickriger Betrag im Vergleich zum 2-Millionen-Dollar-Event PUBG: Battlegrounds.

Nur weil der Geldpreis nur ein Bruchteil anderer Veranstaltungen war, änderte das nichts daran, dass ein Pokal gewonnen werden konnte, ebenso wie 1.000 Club Championship Points für die siegreiche Organisation.

Und das alles ging an Team Vision, der sich in den Playoffs als derjenige erwies, den es zu schlagen gilt. Die Organisation schaltete Virtus.pro aus und schied dann Flash Wolves aus, bevor sie ein Grand Final gegen Aurora Gaming vorbereitete, in dem sie das gegnerische Team mit 3:0 besiegte, um selbstbewusst die Trophäe und zusätzliche Belohnungen zu gewinnen.

Die genaue Auszahlung für Team Vision beträgt 150.000 $, aber die Club-Championship-Punkte bedeuten, dass die Organisation nun auf den vierten Platz in der Gesamtwertung mit 1.750 Gesamtpunkten aufgestiegen ist, was nur 50 Punkte hinter Team Vitality auf Platz drei liegt.